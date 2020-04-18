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Osmaniye'de çadırda yaşayan ailelere çocuklarının uzaktan eğitimi için destek

OSMANİYE HABERLERİ  | 18.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Osmaniye'de çadırda yaşayan ailelere çocuklarının uzaktan eğitimi için destek

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de çadırda yaşayan 3 aileye çocuklarının uzaktan eğitimi için güneş paneli, televizyon ve tablet hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından, uzaktan eğitim alamayan öğrencilerin tespiti için çalışma başlatıldığını belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi yakınında hayvancılıkla uğraştıkları için çadırda yaşayan 3 ailenin 6 çocuğunun uzaktan eğitimden faydalanamadığını belirlediklerini anlatan Albak, "Ailelerimizin çadırına elektrik için hemen güneş enerjisi paneli yerleştirdik. Televizyon ve tablet de hediye ettik. Böylece öğrencilerimizi EBA TV'ye kavuşturduk. Öğrencilerimiz, derslerini artık takip etmenin mutluluğunu yaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Albak, uzaktan eğitim alamayan öğrencilerin tespitine yönelik çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
EBA TV Osmaniye

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Duzici
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