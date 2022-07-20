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Osmaniye'de çakmakların içine uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

20.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de çakmakların içine uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

Osmaniye'de çakmakların içine uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çakmakların içine uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine H.K'yi durdurarak üst araması yaptı.

Yapılan ilk aramada suç unsuruna rastlanmazken, şüpheli tavırları üzerine H.K'nin üzeri ikinci kez arandı.

Aramada, normalinden farklı olduğu tespit edilen çakmağa gizlenmiş 5 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

H.K'nin ikametinde yapılan aramada da içine uyuşturucu gizlenmiş 5 çakmak daha ele geçirildi.

Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

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Osmaniye çakmak

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