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Osmaniye'de çayda mahsur kalan köpek kurtarıldı

11.01.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de çayda mahsur kalan köpek kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çayda suların yükselmesi nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirildi. Ekipler köpeği bulunduğu noktadan halat yardımıyla çıkardı.

Kurtarılan köpek, bakım yapılması için belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.

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