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Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı

29.07.2021 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına söndürme helikopterleri, çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale etti.

Ekiplerin 10 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Merkeze bağlı Dereobası köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyümüş, yangın nedeniyle Ürün ve Olukbaşı Yaylası'ndaki bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

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