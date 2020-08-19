Osmaniye’de Covid-19 denetimler yapıldı

Osmaniye’de, şehir merkezindeki tüm yaşam alanlarında, "Sağlık hepimiz için" sloganı ile Covid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Şehir merkezindeki İşyerlerini ziyaret eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin baş prensipleri olan maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında esnaf ve vatandaşları uyardı. Adnan Menderes Bulvarındaki polis uygulama noktasında, araç sürücüleri maske kullanımı konusunda denetlendi. Daha sonra kent merkezi başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında sürdürdüğü çalışmada Covid-19 tedbirlerine yönelik rehberlik edici bilgilendirme yaptı.

Vali Erdinç Yılmaz, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, kurum müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile birlikte Adnan Menderes Bulvarındaki denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundular.

