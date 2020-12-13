YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de Covid-19 destek hattı kuruldu

Osmaniye’de Covid-19 destek hattı kuruldu

OSMANİYE HABERLERİ  | 13.12.2020 12:52 | Son Güncelleme

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların Covid-19 hastalığıyla ilgili bilgi almaları için Whatsapp destek ve danışma hattı kuruldu.Osmaniye’de son zamanlarda artan vakalar nedeniyle korona virüs salgınının bulaşmasını önlemek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışmalar devam ediyor.

Osmaniye’de Covid-19 destek hattı kuruldu

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların Covid-19 hastalığıyla ilgili bilgi almaları için Whatsapp destek ve danışma hattı kuruldu.
Osmaniye’de son zamanlarda artan vakalar nedeniyle korona virüs salgınının bulaşmasını önlemek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların Covis-19 hastalığıyla ilgili detaylı bilgi alabilmeleri için 0541 676 3322 numaralı Whatsapp destek ve danışma hattı kuruldu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, vatandaşların mesajlarının anında ilgili birimlere ulaştırılacağını belirterek, “Korona virüs ile mücadeleye destek vermek amacıyla vatandaşlarımızın Covid-19 ile ilgili sorularına cevap bulması için Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Whatsapp korona virüs destek ve danışma hattını kurduk. 0541 676 3322 nolu numaraya Covid-19 hastalığı ile ilgili iletilen mesajlar anında ilgili birimlere ulaştırılacak ve çözüm yoluna gidilecektir. Whatsapp korona virüs destek ve danışma hattı ile haftanın 7 günü saat 08.00-24.00 saatleri arasında Covid-19 ile ilgili vatandaşların sorularına cevap verecektir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Osmaniye Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:33
Öğle
12:34
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:46

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Nagihan Eczanesi
Merkez
Selin Ateş Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Güzin Eczanesi
Kadirli
Yonca Eczanesi
Kadirli
Metlioğlu Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.