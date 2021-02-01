Osmaniye’de damdan düşen yaşlı adam yaralandı

Osmaniye’de hava almak için çıktığı damda dengesini kaybederek düşen yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Issızca köyünde hava almak için evlerinin damına çıkan M.Ş. (82), karanlıkta gözleri görmeyince dengesini kaybederek 2 buçuk metre yükseklikten düştü. Yaşlı adamın düştüğünü fark eden aile bireyleri olayı sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin olay yerinde müdahale ettiği yaşlı adam Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

