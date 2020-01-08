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  4. Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

OSMANİYE HABERLERİ  | 08.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’e üye olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ile üye olma suçları kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan M.A.

Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’e üye olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ile üye olma suçları kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan M.A. adlı yabancı uyruklu şüpheli, Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekiplerince yapılan ortak operasyonda gözaltına alındı.
Operasyonda 1 adet cep telefonu, 1 adet Hard disk, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

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