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  4. Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

OSMANİYE HABERLERİ  | 03.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda Suriye uyruklu A.E, İ.M, H.E, Y.H, M.A, A.A, E.T.H.İ. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
deaş Operasyon Osmaniye

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