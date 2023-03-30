Osmaniye'de depremi yaşayan kadınlar, afetzedelere ekmek ve börek yapıyor

Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde, ev hanımı ve çiftçi kadınlardan oluşan Bahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerince işletilen Hatunlar Sofrası isimli lokanta da yıkıldı.

Depremzede kooperatif üyeleri, yaraların sarılmasına katkı sağlamak için üretim yapmaya karar verdi.

Belediyenin desteğiyle kooperatif üyesi kadınlara yufka ekmek pişirilecek ocağı bulunan bir alan verildi.

Alanı brandayla çeviren kadınlar, kendileri gibi depremzedeler için yufka ekmek ve börek yapmaya başladı.

Kadınların ocakta hazırladıkları ürünler ile kooperatif tarafından alınan unla anlaşmalı fırınlarda pişirilen ekmekler, ilçe dışındaki depremzedelere de ücretsiz gönderiliyor.

"HER GÜN EKMEK DAĞITIMI YAPIYORUZ"

Kooperatif Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, üyelerini deprem psikolojisinden kurtarmak ve afetten etkilenenlere destek olmak amacıyla üretime başladıklarını anlattı.

"Sadece ilçemizle sınırlı kalmadık, çevre ilçelere de ulaştık." diyen Şahin, kadın dayanışmasıyla güzel çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi.

Kooperatif üyesi Semiha Ay da depremden dolayı evinde ağır hasar oluştuğunu ve çadırda yaşadığını dile getirdi.

Kendileri gibi depremzedelere destek vermek için bir arada olduklarını vurgulayan Ay, ellerinden geldiği kadarıyla herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

