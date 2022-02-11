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Osmaniye'de devlete ait ağaçları sattıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

11.02.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de devlete ait ağaçları sattıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Orman İşletme Müdürlüğü adına kesilerek kuruma teslim edilmesi gereken ağaçları para karşılığı odun ve kömürcülere sattıkları ve yapılan iş karşılığında rüşvet alındığı iddiasıyla 2'si kamu görevlisi 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı A.K'nin devletten izin alarak Orman İşletme Müdürlüğü adına kestiği ağaçları, kurum deposuna götürmediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ağaçların A.K. tarafından Hatay, Adana ve Mersin'deki odun kömür satan kişilere para karşılığı verildiği belirlendi.

Ekipler, A.K. ve ona yardım eden Ş.K. ile yapılan işin gizlenmesi karşılığı rüşvet aldıkları iddia edilen Orman İşletme Müdürlüğünde görevli M.S. ile Ö.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

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