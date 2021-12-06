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Osmaniye'de devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı

06.12.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de hafif ticari araca çarptıktan sonra devrilen ambulansta bulunan 1'i hasta 4 kişi yaralandı.

Osmaniye Devlet Hastanesine hasta taşıyan H.Y. idaresindeki 80 HD 996 plakalı ambulans, Musa Şahin Bulvarı Vilayet Kavşağı'nda, Yusuf Koca'nın kullandığı 01 VY 212 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, ambulanstaki hasta ile 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Osmaniye

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