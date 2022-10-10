Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yol kenarına devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 FP 495 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Kazmaca köyü yakınlarında yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Kamyonette bulunan Selahattin Uçar (35) kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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