Osmaniye'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki araca çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AAV 383 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolunda park halindeki hafif ticari araca çarparak devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



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