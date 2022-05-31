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Osmaniye'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

31.05.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki araca çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AAV 383 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolunda park halindeki hafif ticari araca çarparak devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Osmaniye

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