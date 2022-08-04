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Osmaniye'de devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

04.08.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İsmet İ. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Kadirli-Adana kara yolunun Kurukandak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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