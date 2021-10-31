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Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

31.10.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

İsmail İspaha’nın kullandığı traktör, Koçlu köyü yakınlarında devrildi.

Traktörün altında kalan İspaha, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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