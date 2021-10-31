Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

İsmail İspaha’nın kullandığı traktör, Koçlu köyü yakınlarında devrildi.

Traktörün altında kalan İspaha, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna konuldu.



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