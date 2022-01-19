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Osmaniye'de donma tehlikesi geçiren iki aile jandarma ekiplerince kurtarıldı

19.01.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de donma tehlikesi geçiren iki aile jandarma ekiplerince kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kar yağışı nedeniyle yaşadıkları çadır ile araçlarında mahsur kalan 2 aile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınıp yurda yerleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Osmaniye-Gaziantep kara yolunda aracı arızalanan sürücü Y.B, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Y.B'nin araçta donma tehlikesi geçirdiklerini ve çocuklardan birinin hasta olduğunu belirtmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek 5 kişilik aileyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Hasanbeyli ilçesinde ise Kaypak köyü yolu üzerinde çobanlık yapmak için kurdukları çadırda yaşayan biri engelli 6 kişilik aile, çadırının üzerine ağaç devrilmesi sonucu donma tehlikesi geçirdi.

Ailenin çağrısı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri aileyi zırhlı araçla alarak Osmaniye kent merkezine getirdi.

Her iki aile de jandarma ekiplerince, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurduna yerleştirildi.

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