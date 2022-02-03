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Osmaniye'de donmak üzere olan köpek yavrusunu belediye ekipleri kurtarıldı

03.02.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçilerin ateş yakarak köpeği ısıtmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, kar küreme çalışması yapan belediye ekiplerince donmak üzereyken fark edilen köpek yavrusu, ateş yakılarak ısıtıldı.

Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Zorkun Yaylası'nda kapanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.

Kar küreme çalışmaları sırasında bir köpek yavrusu bulan ekipler, donmak üzere olan hayvanı yorgana sarıp, ateş yakarak hayatta tutmaya çalıştı.

Köpeğin ısındıktan sonra kendisine gelmesi ekiplerin yüzünü güldürdü.

İşçilerin köpeği ısıtmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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