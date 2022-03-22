YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de dorsesinde kaçak sigara bulunan tırın şoförü gözaltına alındı

Osmaniye'de dorsesinde kaçak sigara bulunan tırın şoförü gözaltına alındı

22.03.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de dorsesinde kaçak sigara bulunan tırın şoförü gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, dorsesinde 19 bin 610 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen tırın şoförü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sevkiyatın yapılacağı tırı kontrol noktasında durduran ekipler, dorsede yüklü çöp dolu çuvalların arasına gizlenmiş 19 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladıDevlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı
Konya'da bir mahallenin 500 metre yakınında iki obruk birden oluştuKonya'da bir mahallenin 500 metre yakınında iki obruk birden oluştu
Ordu'da müşterisi tarafından silahla vurulan taksici ağır yaralandıOrdu'da müşterisi tarafından silahla vurulan taksici ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 22 Mart Salı

İmsak
05:09
Sabah
06:29
Öğle
12:47
İkindi
16:14
Akşam
18:55
Yatsı
20:10
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cayır cayır yağ yakan yiyecekler aslında...

Cayır cayır yağ yakan yiyecekler aslında...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sevgilisinin yanında gaz çıkartmaktan çekindi! Hastanelik oldu

Sevgilisinin yanında gaz çıkartmaktan çekindi! Hastanelik oldu

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.