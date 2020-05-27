Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadı başladı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, hububata alternatif olarak üretilmeye başlanan erkenci böğürtlenin hasadına başlandı.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde hububata alternatif olarak üreticiye sunulan erkenci böğürtlenin olgunlaştığını söyledi.

Hasadına başlanan böğürtlenin, hububata oranla daha az "zahmetli" ancak daha yüksek getirili olduğunu anlatan İspir, "Buğday ve mısır gibi tahıl ürünlerine alternatif olarak ekimi yapılan ve hasadına başlanılan böğürtlen, üreticisinin yüzünü güldürüyor. Erkenci böğürtlende hasat zamanı geldi. Meyveciliğe yönelen çiftçilerimiz, yılda bir ay süreyle hasadı yapıyor. Erkenci böğürtlen hem verimi hem de fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor." diye konuştu.

Kümbet köyünde 12 yıldır böğürtlen üretimi yapan İsmet Soytorun da bu yılki verim ve fiyattan memnun olduklarını ifade etti.

Soytorun, böğürtlenin kilogramının 12-15 liradan satıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"12 yıl önce böğürtlen ziraatına başladım. Tahıla göre geliri çok yüksek. 8 dekarlık erkenci böğürtlenin ilk hasadında dekara 2 ton civarında verim aldık. Ortalama bir ay süreyle 10 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ürünün insan sağlığına faydalı yönlerinin olması ve alternatif olarak tahıldan daha fazla getiri olması bizi buna yöneltti. Zamanında hasadını yaptığımız organik böğürtlenin fiyatından ve kalitesinden çok memnunuz."

