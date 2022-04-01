Osmaniye'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki evde çıkan yangında, bir kişi yaşamını yitirdi.

Kurtuluş Mahallesi 218. Sokak'taki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler, evde bulunan Murat Hınıslı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen Hınıslı'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Hınıslı'nın cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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