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Osmaniye'de evinde 120 saka kuşu bulunan kişiye 120 bin lira ceza kesildi

03.08.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de evinde 120 saka kuşu bulunan kişiye 120 bin lira ceza kesildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, evinde 120 saka kuşu ele geçirilen kişiye 120 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, Toprakkale ilçesindeki bir evde saka kuşu bulunduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda avlanması ve satışı yasak olan 120 saka kuşu ele geçirildi.

Ev sahibi N.S'ye 120 bin lira idari para cezası kesildi.

Kuşlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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