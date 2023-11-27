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Osmaniye'de firari 11 hükümlü yakalandı

27.11.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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Hükümlü 2 kadının evlerinin gizli bölmesinde yakalanması polis kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 11 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis kamerasınca 2 kadın hükümlünün yakalanması kaydedildi.

Görüntüde, haklarında "hırsızlık" suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan E.K. (53) ve 10 yıl hapis cezasıyla aranan S.G'nin (44) evlerinin gizli bölmesinde yakalanması yer aldı.

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