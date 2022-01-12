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Osmaniye'de gece saatlerinde müzik yayını yasaklandı

12.01.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de gece saatlerinde müzik yayını yasaklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca konaklama tesisleri, yeme içme yapılan yerlerle nikah ve nişan merasimlerinde gece 24.00'ten sonra müzik yayını yapılması yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Kovid 19'un yeni varyantı olan Omicron'un etkisiyle hastalığının yayılmasında artış yaşandığı, Türkiye'de de bu varyantın etkisiyle günlük vaka sayılarında bir yükseliş görüldüğü belirtildi.

Salgının etkisinin en aza indirilmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi ve hastalığın yayılma hızının kontrol altına tutulması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca bir dizi karar alındığı aktarılan açıklamada, "Yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dahil olmak üzere müzik yayınlarının saat gece 24.00’e kadar yapılabilmesine, nikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının gece saat 24.00’e kadar yapılabilmesine, karara uyulmadığı taktirde uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

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