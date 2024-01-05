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Osmaniye’de geceden başlayan sağanak yağış olumsuzluklara neden oldu

05.01.2024 11:32 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, Sabun Çayı ve Deliçay Deresi’nde suyun debisi arttı.

Osmaniye’de geceden başlayan sağanak yağış olumsuzluklara neden oldu

Düziçi ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak şiddetini artırdı. Bazı mahalle ve yollarda oluşan su birikintileri, vatandaşların ulaşımını aksattı.

Her yağan yağmurda mahallelerinin tek girişinin kapandığını söyleyen Ahmet Çevik, "Her yağmur yağdığında mağdur oluyoruz bu çekilmiş hali, geceden yağan sağanak yağışla birlikte burası göl olmuştu. Çevreyolunda biriken su da bu alana doluyor. Biz burada 9 haneyiz, mahallenin tek girişi burası maalesef sabah servis geldi giremedi biz çocuklarımızı okula gönderemedik evde kaldılar. Benim evimin bodrum katına su doldu her yağmurda evimiz zarar görüyor, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, yaz aylarında kuruyan Sabun Çayı ve Deliçay Deresi’nde suyun debisi arttı.

Deliçay Deresi’ne düştüğü tahmin edilen köpeği gören vatandaşların ihbarı üzerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Su seviyesinin düşük olduğu yerden merdivenle inmeye çalışan görevlileri gören köpek hızla olay yerinden uzaklaşırken, kurtarma operasyonu başarısız oldu ve o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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