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Osmaniye'de girişimci muhtar 15 üniversiteliye burs sağlıyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 14.03.2020 12:45 | Son Güncelleme

Osmaniye'de girişimci muhtar 15 üniversiteliye burs sağlıyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi'nin muhtarı Murat Över, 15 üniversite öğrencisine hayırseverlerin de desteğiyle aylık 200 lira burs temin ediyor.

Över, hayali olan üniversite eğitimini, maddi imkansızlıklar nedeniyle yurt dışına çalışmaya gitmek zorunda kaldığı için gerçekleştiremedi.

Yıllar sonra Türkiye'ye dönerek aday olup girdiği Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Murat Över, hem kendi mahallesi hem de diğer mahallelerde üniversiteyi kazanmış ancak maddi durumu yetersiz gençlere burs sağlamak için girişimlerde bulundu.

Över, kendi birikimi ve hayırseverlerin de desteğiyle 15 gence aylık 200 lira burs sağladı.

Muhtar Över, yaptığı açıklamada, üniversitede öğrenim gören öğrencilere burs verme hayalini muhtar seçilerek gerçekleştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 5 aydır bursların devam ettiğini anlatan Över, "Hayırseverlerin desteğiyle önce mahallemizde sonra ilçe genelinde burs almak isteyen ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ettik. Her ay düzenli olarak 200 lira hesaplarına yatırıyoruz. Okuyamadığım için üniversitelilere burs verme hayalim her zaman vardı. Muhtarlık bünyesinde fon oluşturduk. Hayırseverlerin desteğiyle her ay düzenli olarak biriken parayı önce 15 öğrencimize aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

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