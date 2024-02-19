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Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA AA
19.02.2024 13:43 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracı polislerin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit eden ekipler, sürücü ve yanındaki şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edildi.

Araçtakilerin polislerden kaçmaya çalışması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

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Osmaniye Hafif ticari araç göçmen kaçakçılığı

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