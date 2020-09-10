YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de gözaltına alınan 2 terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

Osmaniye'de gözaltına alınan 2 terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 10.09.2020 13:31 | Son Güncelleme

Osmaniye'de gözaltına alınan 2 terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S. ile H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı eylemlerine bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu sözde komutan yardımcısı olarak katıldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametlerindeki dijital materyallere el koyulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
FETÖ sanığı eski albaydan "İsyankar olabilirim ama..." savunması
FETÖ sanığı eski albaydan "İsyankar olabilirim ama..." savunması
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"

Osmaniye Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:06
Öğle
12:37
İkindi
16:10
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Ebru Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Yüksek Eczanesi
Merkez
Savrun Eczanesi
Kadirli
Özkan Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Konuk Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.