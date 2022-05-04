Osmaniye'de hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyonet, Osmaniye-Kadirli kara yolu Sakarcalık köyü yakınlarında çarpıştı.

Hafif ticari araçta bulunan Mustafa Bozkurt kaza yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.



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