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Osmaniye'de hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

10.08.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hakkında 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hakkında 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.T'nin ilçede olduğu bilgisini aldı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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