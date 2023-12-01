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Osmaniye’de hırsızlara yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

01.12.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişiden 7’si tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yapan, ziynet ve elektronik eşyaları çaldıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K. (34), C.D. (25) ve S.K. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32 suç kaydı bulunan A.K. (33), 25 suç kaydı bulunan T.B. (37), 24 suç kaydı bulunan D.K.D. (34), 17 suç kaydı bulunan M.G. (27), 15 suç kaydı bulunan İ.G. (26), 9 suç kaydı bulunan S.D.C. (22) ve 7 suç kaydı bulunan B.Y. (46) tutuklandı.

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Ali iren eczanesi
Duzici
Cihan eczanesi
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