Osmaniye’de hırsızlara yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yapan, ziynet ve elektronik eşyaları çaldıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K. (34), C.D. (25) ve S.K. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32 suç kaydı bulunan A.K. (33), 25 suç kaydı bulunan T.B. (37), 24 suç kaydı bulunan D.K.D. (34), 17 suç kaydı bulunan M.G. (27), 15 suç kaydı bulunan İ.G. (26), 9 suç kaydı bulunan S.D.C. (22) ve 7 suç kaydı bulunan B.Y. (46) tutuklandı.

