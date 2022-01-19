Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Raufbey ve Mimar Sinan mahallelerinde ev ve iş yerlerinden yaşanan hırsızlıklar üzerine çalışma başlattı.

Polis, hırsızlıkları gerçekleştirdiği belirlenen ve 22 suç kaydı olduğu öğrenilen A.C.Ç'yi (17) evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bazı hırsızlıklar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



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