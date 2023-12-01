YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

01.12.2023 12:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de hırsızlık suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli tarihlerde ev ve iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini ve adresini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
21 yaşındaki genç kızın acı sonu21 yaşındaki genç kızın acı sonu
Diyarbakır’da 39 okul servisine cezaDiyarbakır’da 39 okul servisine ceza
Kırıkkale'de 420 bin makaron ele geçirildiKırıkkale'de 420 bin makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye hırsızlık operasyon

Osmaniye Namaz Vakitleri 1 Aralık Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
12:29
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:45

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Cuma

Nurten eczanesi
Toprakkale
Lokman hekim eczanesi
Bahce
Kaya eczanesi
Merkez
Yaycioglu eczanesi
Merkez
Kerimoglu eczanesi
Kadirli
Şeyma eczanesi
Merkez
Aydin eczanesi
Duzici
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.