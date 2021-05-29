Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada, taraflardan birinin evi ateşe verildi.
Mimar Sinan Mahallesi 8506 sokakta aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri diğerinin evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Mahalleye gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırırken, yanan evde hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz