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Osmaniye’de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

OSMANİYE HABERLERİ  | 06.06.2020 22:43 | Son Güncelleme

Osmaniye merkezde iki motosiklet çarpıştı, kazada 3 kişi ağır yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında, Alibekirli Mahallesi 10 sokakla, Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi’ni bağlayan mevkide meydana geldi.

Osmaniye merkezde iki motosiklet çarpıştı, kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında, Alibekirli Mahallesi 10 sokakla, Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi’ni bağlayan mevkide meydana geldi. İki motosikletin çarpışması sonucu motosikletlerde bulunan İsmail Koyun, Yalçın Karayılan, Osman Köse, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Sabah
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Öğle
12:39
İkindi
16:30
Akşam
19:59
Yatsı
21:36

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Çomu Eczanesi
Merkez
Deveci Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Andırın Eczanesi
Kadirli
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