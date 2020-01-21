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  4. Osmaniye’de ilçe özel idare müdürlükleri kapatıldı

Osmaniye’de ilçe özel idare müdürlükleri kapatıldı

OSMANİYE HABERLERİ  | 21.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Osmaniye İl Genel Meclisi’nin Ocak ayında aldığı kararla ile bağlı 6 ilçede bulunan özel idare müdürlükleri kapatıldı.Osmaniye İl Genel Meclisi’nin Ocak ayında yapılan oturumunda, gündem olarak sunulan İl Özel İdaresine bağlı ilçe müdürlüklerinin kapatılması teklifi oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Osmaniye’de ilçe özel idare müdürlükleri kapatıldı

Osmaniye İl Genel Meclisi’nin Ocak ayında aldığı kararla ile bağlı 6 ilçede bulunan özel idare müdürlükleri kapatıldı.
Osmaniye İl Genel Meclisi’nin Ocak ayında yapılan oturumunda, gündem olarak sunulan İl Özel İdaresine bağlı ilçe müdürlüklerinin kapatılması teklifi oy çoğunluğuyla kabul edildi. Alınan karar uygulamaya konularak Osmaniye’nin 6 ilçesinde bulunan İlçe Özel İdare Müdürlükleri kapatıldı. Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kararı uzun istişareler ve teknik çalışmalar sonucu aldıklarını belirterek, “Başkanlığımızın Osmaniye Merkez dahil 6 ilçeye bağlı köylerde sunduğu yol, beton, asfalt, imar, ruhsat, denetim, içme suyu ve benzeri alt yapı hizmetlerinin yanında eğitimden sağlığa, kültürden turizme, tarıma kadar bir çok projede söz sahibi olan Osmaniye İl Özel İdaresi, sürdürdüğü faaliyetleri daha güçlü, daha verimli ve tek merkezden yürütmek amacıyla İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin kapatılması hususunu Meclis gündemine taşıdı. Yapılan teknik araştırmalar ve istişareler sonucunda İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin kapatılması ve buralarda görev yapan müdür ve personelin İl Özel İdaresi bünyesine dahil edilmesi teklifi, Osmaniye İl Genel Meclisi’nde yapılan oylama, oy birliği ile kabul edildi. İlimiz adına önemli bir karara imza attığımızı düşünüyorum ve kararın ilimize ve tüm ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi

Osmaniye’de ilçe özel idare müdürlükleri kapatıldı

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Akşam
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Ab-I Hayat Eczanesi
Merkez
Akgül Eczanesi
Merkez
Cadde Park Avm Özlen Eczanesi
Merkez
Çığşar Eczanesi
Kadirli
Ötüken Eczanesi
Kadirli
Poyraz Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
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