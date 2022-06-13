Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

OSMANİYE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 170 hacı adayı Osmaniye'den dualarla uğurlandı.

Osmaniye'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programına, hacı adaylarının aileleri ve yakınları, Vali Erdinç Yılmaz, İl Müftüsü Ali Çakmak ile kurum temsilcileri katıldı.

Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, hacı adaylarını kutsal topraklara yollamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dua etmesinin ardından ilk kafile kutsal topraklara doğru uğurlandı.

Kadirli ve Düziçi ilçelerinde de hacı adayları, düzenlenen uğurlama programlarının ardından dualar eşliğinde yola çıktı.



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