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Osmaniye'de kablo çalan zanlı tutuklandı

01.02.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de kablo çalan zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bakır kablo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mevlana ve Yaverpaşa Mahallesi'nde bakır kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda Ö.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ö.A. tutuklandı. A.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kabloların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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