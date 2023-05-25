YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de kaçak akaryakıt üretip satan 16 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'de kaçak akaryakıt üretip satan 16 kişi gözaltına alındı

25.05.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de iki fabrikada atık yağlardan kaçak akaryakıt üreterek satan 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, topladıkları atık yağları çeşitli kimyasal karışımlarla kaçak akaryakıta dönüştürüp satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ve Toprakkale ilçesindeki iki fabrika ile bir eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Fabrikalarda, atık yağları akaryakıta dönüştüren düzenekler ile 25 bin 930 litre kaçak akaryakıt, 1200 litre kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan kimyasal madde ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Polis, olaya ilişkin 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıOsmaniye'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Denizli'deki kazada ölen aynı aileden 4 kişi için Manisa'da cenaze namazı kılındıDenizli'deki kazada ölen aynı aileden 4 kişi için Manisa'da cenaze namazı kılındı
Söke’de trafik kazası: 1 yaralıSöke’de trafik kazası: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Akaryakıt kaçak operasyon

Osmaniye Namaz Vakitleri 25 Mayıs Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:13
Öğle
12:37
İkindi
16:27
Akşam
19:51
Yatsı
21:23

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Perşembe

Yonca eczanesi
Kadirli
Vatan eczanesi
Kadirli
Taskin eczanesi
Duzici
Demirbüker eczanesi
Merkez
Deva eczanesi
Merkez
Erat eczanesi
Merkez
Uğur eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.