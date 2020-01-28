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Osmaniye’de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 28.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Osmaniye’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyayla Köyünde oturan A.A isimli şahsın evinin yakınında bulunan ormanlık alanda A.A., M.K, İ.D ve M.G isimli şahısların kazı yaptıklarını belirledi.

Osmaniye’de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Osmaniye’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyayla Köyünde oturan A.A isimli şahsın evinin yakınında bulunan ormanlık alanda A.A., M.K, İ.D ve M.G isimli şahısların kazı yaptıklarını belirledi. Operasyon yapan ekipler, şahısları kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Olay yerinde 1 adet sismik arama cihazı, 1 adet detektör, 3 adet kürek, 3 adet kazma, 1 adet balyoz ve 1 adet manivela ele geçirildi.

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