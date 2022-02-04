YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

04.02.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırmıtlı köyünde 1. derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, kaçak kazı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan 3 kürek, 9 el feneri, 9 kazma, 4 balyoz, 9 kazı demiri ile bir ip ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındıOsmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındı
Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildiOğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi
Kars'ta kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyorKars'ta kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:28
Öğle
12:54
İkindi
15:44
Akşam
18:09
Yatsı
19:26
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fetiş sitelerinde görünce para karşılığında...

Fetiş sitelerinde görünce para karşılığında...

Ayakkabının içine spermleri bıraktı, kadın müşterisine giydirdi

Ayakkabının içine spermleri bıraktı, kadın müşterisine giydirdi

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

6 tanesini kavurup yiyin! Saat saat yarattığı mucize

6 tanesini kavurup yiyin! Saat saat yarattığı mucize

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.