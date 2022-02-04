Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırmıtlı köyünde 1. derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, kaçak kazı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan 3 kürek, 9 el feneri, 9 kazma, 4 balyoz, 9 kazı demiri ile bir ip ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz