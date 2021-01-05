YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de kaçakçılık operasyonlarına 9 tutuklama

Osmaniye’de kaçakçılık operasyonlarına 9 tutuklama

OSMANİYE HABERLERİ  | 05.01.2021 08:32 | Son Güncelleme

Osmaniye’de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 290 kişiden 9’u tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde düzenlenen 153 ayrı operasyonda 290 kişi gözaltına alınırken 9 kişi tutuklandı.

Osmaniye’de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 290 kişiden 9’u tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde düzenlenen 153 ayrı operasyonda 290 kişi gözaltına alınırken 9 kişi tutuklandı. Kaçakçılık suçlarından gözaltına alınan 158 kişiye işlem yapılırken 8 şahıs tutuklandı. Ayrıca Mali olaylardan gözaltına alınan 122 kişiye işlem yapılırken, Ulusal Güvenlik ve Organize Suçlar kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 1’i tutuklandı.
Uygulamalarda 497 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 milyon 703 bin 7 dal gümrük kaçağı makaron, 16 bin 901 gümrük kaçağı sigara, 354 kilo kıyılmış tütün, 490 bin 740 litre kaçak akaryakıt, 5 bin 330 litre kaçak içki, 136 adet tarihi eser parçaları, 78 adet emtia olarak nitelendirilen kaçak malzeme, 4 adet tabanca, 131 adet çeşitli silah parçaları, 17 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, 415 adet mermi, 42 adet av tüfeği fişeği, 21 adet sahte nüfus cüzdanı, 14 adet sahte ehliyet, 28 adet 100 liralık sahte bankomat, 22 adet 50 liralık bankomat ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Osmaniye Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:42
Öğle
12:45
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
18:59

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Deveci Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Karacalar Eczanesi
Kadirli
Yedı Mart Eczanesi
Kadirli
Melike Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.