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  4. Osmaniye’de kaldırım ve cadde işgalleri sona eriyor

Osmaniye’de kaldırım ve cadde işgalleri sona eriyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 09.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Osmaniye Belediye Meclisinin aldığı kararla kaldırım ve caddeler işgal edilemeyecek.Belediye Başkanı Kadir Kara, meclisin oybirliği ile aldığı kararları düzenlediği basın toplantısında açıkladı.Bir şehrin o şehirde yaşayan çoğunluğun rızası hilafına yönetilemeyeceğini ifade eden Başkan Kara, "Bir başka deyişle demokrasi şehir yönetimi için olmazsa olmaz koşuldur.

Osmaniye Belediye Meclisinin aldığı kararla kaldırım ve caddeler işgal edilemeyecek.
Belediye Başkanı Kadir Kara, meclisin oybirliği ile aldığı kararları düzenlediği basın toplantısında açıkladı.
Bir şehrin o şehirde yaşayan çoğunluğun rızası hilafına yönetilemeyeceğini ifade eden Başkan Kara, "Bir başka deyişle demokrasi şehir yönetimi için olmazsa olmaz koşuldur. Uzunca bir süredir şikayet konusu olan kaldırım işgalleri ve gıda güvenliği ile düzensiz tablacılık üzerine, Belediye Meclisimizde temsil edilen tüm siyasi parti temsilcileri ile de bir araya gelerek Osmaniyeli hemşerilerimizden gelen bu konulardaki şikayetleri masaya yatırdık. Osmaniye Belediye Meclisi olarak, yaptığımız toplantılarda bazı kararlar alarak uygulamaya koymaya ve sonuna kadar takipçisi olmaya karar verdik. Alınan kararların, kentimize, hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Osmaniye’nin gelişimi ile ilgili olarak bu tip çalışmalarımızın artarak devam edeceğini sizlere duyurmaktan mutluluk duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz” dedi.
Belediye Başkanı Kadir Kara alınan kararlar ve uyulması gereken kurallar ile ilgili de şunları söyledi:
“Bu günden sonra, trafiğe açık veya kapalı şartı aranmaksızın sokak ve caddelerde, yaya yolu üzerine teşhir, satış ve reklam amaçlı veya herhangi bir nedenle ürün veya malzeme çıkarılmayacaktır. Reklam amaçlı, tabela, flama, bayrak gibi malzemeler yaya yoluna veya yola konulmayacak. Dondurma dolabı, meşrubat dolabı, stant gibi unsurlar, iş yeri sınırına çekilecek, kendi sınırı dışına taşmayacaktır. İş yerindeki sabit vitrin veya satış standı gibi elemanların çıkıntısı, iş yeri sınırına çekilecek. Paspas, süpürge, çöp tenekesi, duba gibi malzemeler, her ne amaçla olursa olsun yaya yolu veya yol üzerine konulmayacak. Bisiklet, motosiklet, araba gibi motorlu-motorsuz taşıtlar, yaya yolu üzerine konmayacak bunlar için tasarlanan park yerleri kullanılacak. Herhangi bir iş yerine gelen mallar, yaya yolu üzerinde bekletilmeyecek, iş yeri içine alınacak. Yaya yolunda yaya geçişlerini zorlaştıran büfeler, daha uygun yerlere nakledilecek. İş yeri önüne yada kaldırımın herhangi bir kısmına veya yol üzerine masa, sandalye, tabure, sehpa gibi malzemeler çıkarılmayacak, gölgelendirme amaçlı şemsiyeler kullanılmayacak.
Market alışveriş arabaları iş yeri içine alınacak, yaya yolu veya yol üzerine konulmayacak. Geri dönüşüme gidecek olan karton, kağıt, plastik gibi malzemeler, yaya yoluna çıkarılmayacak, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılacak. Kaldırım üzerinde yaya yolunu engelleyen, diğer kamu kurum ve kuruluşların trafo, pano, kutu gibi unsurların daha uygun yere alınması için, söz konusu kurum ve kuruluşlara tebligat yapılacak. Kamu yararı dışında kalan reklam ve teşhir amaçlı her türlü stantlar, yaya yolu üzerine konulmayacak. İş yeri önünde yapılan sundurmalara, herhangi bir ürün ve eşya asılmayacak. Ancak özel günlerde; bayramlarda ve Ramazan ayında belediyenin izni alınarak müsaadesi sağlanacak. Çin lokantası diye tabir edilen kebapçılar ve tablacı esnafı bir yerde toplanacak. Ayakkabı boyacıları için düzenleme yapılacak. Tabelalar için bir standart oluşturulacak. Semt pazarları ile ilgili düzenleme çalışmaları yapılacak. Tüm bu alınan kararlara riayet etmeyenler hakkında gerekli her türlü yasal işlem uygulanacak."

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