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Osmaniye'de kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

16.07.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırdaki çok sayıda hayvan telef oldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kamyon ile küçükbaş hayvan yüklü tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Bingöl (48) idaresindeki 21 FL 444 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon ile aynı yöne ilerleyen Ergün Yokuş'un (64) kullandığı 12 AAD 943 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri yakınında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile tırdaki Sabri Arıtürk yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Bingöl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, tırda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan kazada telef oldu.

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