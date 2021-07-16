Osmaniye'de kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kamyon ile küçükbaş hayvan yüklü tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Bingöl (48) idaresindeki 21 FL 444 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon ile aynı yöne ilerleyen Ergün Yokuş'un (64) kullandığı 12 AAD 943 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri yakınında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile tırdaki Sabri Arıtürk yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Bingöl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, tırda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan kazada telef oldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz