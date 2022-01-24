Osmaniye'de kar nedeniyle bebeğine mama alamayan annenin imdadına ekipler yetişti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bebeğine mama alamayan annenin talebi jandarma ekiplerince karşılandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bekdemir köyü Kirazlı mevkisinde yaşayan M.G, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, kar yağışı dolayısıyla 5 aylık bebeğine mama alamadığını belirterek yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne M.G'nin adresine ulaşarak, istediği bebek mamasını teslim etti.



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