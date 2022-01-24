YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de kar nedeniyle bebeğine mama alamayan annenin imdadına ekipler yetişti

Osmaniye'de kar nedeniyle bebeğine mama alamayan annenin imdadına ekipler yetişti

24.01.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de kar nedeniyle bebeğine mama alamayan annenin imdadına ekipler yetişti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bebeğine mama alamayan annenin talebi jandarma ekiplerince karşılandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bekdemir köyü Kirazlı mevkisinde yaşayan M.G, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, kar yağışı dolayısıyla 5 aylık bebeğine mama alamadığını belirterek yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne M.G'nin adresine ulaşarak, istediği bebek mamasını teslim etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Osmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındıOsmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındı
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
12:52
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:16
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.