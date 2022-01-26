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Osmaniye'de kar nedeniyle yolda bekleyenlere kumanya dağıtıldı

26.01.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de kar nedeniyle yolda bekleyenlere kumanya dağıtıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye-Gaziantep kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından yolda bekleyenlere kumanya dağıtıldı, sıcak çorba ikram edildi.

Sabah kar yağışı nedeniyle kara yolunda, Bahçe ilçesinden Gaziantep yönüne araç geçişine izin verilmedi. Durdurulan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Bahçe Belediyesi ekipleri ise yolda bekleyen sürücü ve yolculara sıcak çorba ile kumanya dağıttı.

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