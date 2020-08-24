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Osmaniye'de karantinadaki vatandaşlar denetim ekiplerince kontrol ediliyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 24.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

Osmaniye'de karantinadaki vatandaşlar denetim ekiplerince kontrol ediliyor

OSMANİYE (AA) - İçişleri Bakanlığının "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında Osmaniye'de de oluşturulan Mahalle Denetim Ekipleri, kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşların kontrolünü sürdürüyor.

Aralarında polis, okul müdürü, muhtar ve din görevlisinin yer aldığı ekipler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bulaşı olan ya da bulaş riski bulunan, karantinada evinde olması gereken vatandaşlar için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kapsamında oluşturulan ekipler maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alarak, izolasyon sürecindeki vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Osmaniye 112 Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, AA muhabirine, Kovid-19'la mücadelede bireysel tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Sisteme kayıtlı 881 kişiden oluşan Mahalle Denetim Ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Arık, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yapmış olduğumuz denetimlerde vatandaşlarımızın evlerinde olduğunu ve belirlenen kurallara riayet ettiklerini gördük. Bizler de kendilerine tavsiyelerde bulunduk. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak için elimizdeki tüm imkanlarla hizmet etmeye devam ediyoruz. Lakin bireysel tedbirler ne kadar sıkı olursa bu süreç o kadar erken sona erecektir."

Arık, karantinada olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin yardıma koştuğunu sözlerine ekledi.

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