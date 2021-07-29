Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Dereobası mevkisinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yangınla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

Dereobası mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın kısa sürede büyümüş, orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Yangın nedeniyle Ürün ve Olukbaşı yaylalarındaki evler de tedbiren boşaltılmıştı.



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