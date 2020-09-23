Osmaniye’de korona denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Osmaniye’de yeni tip korona virüse karşı denetim gerçekleştirildi.

Osmaniye’de tüm yaşam alanlarında, ’Sağlık hepimiz için’ sloganıyla korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesinde korona virüs nedeniyle iş yerlerini ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin prensipleri olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması noktasında esnafı denetleyerek uyarılarda bulundu.

Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz’a İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kurum müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri eşlik etti.

