YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de korona denetimi

Osmaniye’de korona denetimi

OSMANİYE HABERLERİ  | 23.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Osmaniye’de yeni tip korona virüse karşı denetim gerçekleştirildi.Osmaniye’de tüm yaşam alanlarında, ’Sağlık hepimiz için’ sloganıyla korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Osmaniye’de yeni tip korona virüse karşı denetim gerçekleştirildi.
Osmaniye’de tüm yaşam alanlarında, ’Sağlık hepimiz için’ sloganıyla korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesinde korona virüs nedeniyle iş yerlerini ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin prensipleri olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması noktasında esnafı denetleyerek uyarılarda bulundu.
Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz’a İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kurum müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

Osmaniye Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:32
İkindi
15:58
Akşam
18:38
Yatsı
19:53

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Defne Eczanesi
Merkez
Hamedoğlu Eczanesi
Merkez
Yalçın Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kadirli
Ayşegül Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Yardım Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sumbas Kaymakamı Yosunkaya'dan Köy Ziyareti
Sumbas Kaymakamı Yosunkaya'dan Köy Ziyareti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bakan Suat Kılıç'tan kız yurdu ve gençlik merkezi müjdesi
Bakan Suat Kılıç'tan kız yurdu ve gençlik merkezi müjdesi
Motosikletten düşen genç yaşamını yitirdi
Motosikletten düşen genç yaşamını yitirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.