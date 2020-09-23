YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de korona denetimi

Osmaniye’de korona denetimi

OSMANİYE HABERLERİ  | 23.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Osmaniye’de yeni tip korona virüse karşı denetim gerçekleştirildi.Osmaniye’de tüm yaşam alanlarında, ’Sağlık hepimiz için’ sloganıyla korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Osmaniye’de yeni tip korona virüse karşı denetim gerçekleştirildi.
Osmaniye’de tüm yaşam alanlarında, ’Sağlık hepimiz için’ sloganıyla korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesinde korona virüs nedeniyle iş yerlerini ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin prensipleri olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması noktasında esnafı denetleyerek uyarılarda bulundu.
Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz’a İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kurum müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Sivas'ta kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılacak
Sivas'ta kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılacak
’Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ renkli görüntüler oluşturdu
’Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ renkli görüntüler oluşturdu
’Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ renkli görüntüler oluşturdu
’Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ renkli görüntüler oluşturdu

Osmaniye Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:32
İkindi
15:58
Akşam
18:38
Yatsı
19:53

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Defne Eczanesi
Merkez
Hamedoğlu Eczanesi
Merkez
Yalçın Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kadirli
Ayşegül Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Yardım Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Sumbas Kaymakamı Yosunkaya'dan Köy Ziyareti
Sumbas Kaymakamı Yosunkaya'dan Köy Ziyareti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bakan Suat Kılıç'tan kız yurdu ve gençlik merkezi müjdesi
Bakan Suat Kılıç'tan kız yurdu ve gençlik merkezi müjdesi
Motosikletten düşen genç yaşamını yitirdi
Motosikletten düşen genç yaşamını yitirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.